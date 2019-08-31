صحة البصرة تكشف تفاصيل انتحار رجل ستيني عبر رمي نفسه من أعلى مستشفى الصدر

2019/08/31 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ البصرة

كشفت دائرة صحة البصرة، اليوم السبت، تفاصيل انتحار رجل ستيني عبر رمي نفسه من أعلى مستشفى الصدر التعليمي، فيما عزت ذلك إلى “سوء حالته النفسية، وليس لعدم توفر العلاج”.

وقال

إعلام الدائرة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “وسائل

التواصل الاجتماعي واذاعات نشرت خبرا (انتحار رجل ستيني بعد رمي نفسه من اعلى

مستشفى الصدر التعليمي لعدم توفر العلاجات)”، موضحا أن “المريض

(المنتحر) دخل الى مركز الاورام في مستشفى الصدر (والمؤلف من طابقين فقط) وكان دخوله في الساعة الثانية عشر ظهرا بتاريخ

29- 8 – 2019 نتيجة لاصابته بحمى نتيجة اصابة بالالتهابات، وفضلا على انه مصاب

بالسرطان المتقدم (لتشخيصات سابقة)”.

وأضاف،

أن “على اثره تم تحويله لمركز الأورام، وفي الساعة الثانية عشر ليلا باليوم

الثاني من دخوله رفض اخذ العلاج البكتيري ضد الامراض الفطرية، سببت ازدياد سوء

حالته النفسية”، مشيرا إلى أنه “كان يراجع المركز بصورة منتظمة منذ

ثمانية اشهر، ويتلقى العلاج ولم يكن السبب لاقدامه على الانتحار، هو عدم وجود

العلاج كما اشارت بعض وسائل الاعلام”.

وأشار

البيان، إلى أن “المدير العام لدائرة صحة البصرة عباس خلف التميمي ومدير قسم

التفتيش ومدير قسم العمليات في الدائرة حضروا، وتم الايعاز باتخاذ كافة الاجراءات

التدقيقية والتحقيقية بما يتعلق من الناحية الصحية والعلاجية والتي دلت على ماتم

ذكره أعلاه”، داعيا الجميع إلى “توخي الحذر، والتأكد قبل نشر مثل هذه

الاخبار غير الدقيقة”.

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