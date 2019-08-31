امانة بغداد تطلق حملة لرفع التجاوزات ومصادرة الاغنام في الاعظمية

2019/08/31 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أطلقت امانة بغداد، اليوم السبت، حملة لازالة تجاوزات، في مناطق شمالي العاصمة.

واوضح

بيان للامانة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان ملاكاتها في بلدية

الاعظمية، قامت بحملة ازالت من خلالها عدد من التجاوزات ضمن شارع 600 وشارع ابي

طالب والمحلة 322 ضمن حي القاهرة، وساحة عنتر، وغيرها من المواقع.

واضافت

“تضمنت الحملة ازالة اكشاك واسيجة دور ومسقفات بالاضافة الى مصادرة عدد من

الاغنام، وتوجيه انذارات جديدة لعدد من التجاوزات”.

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