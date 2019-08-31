نحن و الـمريـخ

2019/08/31 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد القشطيني

مررنا في الآونة الأخيرة بأيام شغلونا خلالها بموضوع الوصول إلى كوكب المريخ.



لم يخططوا بعد لإرسال إنسان، ذكراً أو أنثى، إلى ذلك الكوكب النائي،

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