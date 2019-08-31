2019/08/31 | 19:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خالد القشطيني
مررنا في الآونة الأخيرة بأيام شغلونا خلالها بموضوع الوصول إلى كوكب المريخ.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نحن و الـمريـخ) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مررنا في الآونة الأخيرة بأيام شغلونا خلالها بموضوع الوصول إلى كوكب المريخ.
لم يخططوا بعد لإرسال إنسان، ذكراً أو أنثى، إلى ذلك الكوكب النائي،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نحن و الـمريـخ) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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