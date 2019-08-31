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نحن و الـمريـخ


نحن و الـمريـخ
2019/08/31 | 19:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خالد القشطيني

  مررنا في الآونة الأخيرة بأيام شغلونا خلالها بموضوع الوصول إلى كوكب المريخ.

لم يخططوا بعد لإرسال إنسان، ذكراً أو أنثى، إلى ذلك الكوكب النائي،

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