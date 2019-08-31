استقالة الأمين العام لمجلس النواب المصري

2019/08/31 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وافق رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال على استقالة الأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعد الدين، نائب رئيس

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