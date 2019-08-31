2019/08/31 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء اليوم السبت، بمقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين بهجوم بسكين وقع في مقاطعة رون، مشيرة إلى تمكن الشرطة من القبض على منفذ الهجوم.

وذكرت وسائل الإعلام أن الهجوم وقع في موقف سيارات تابع لمحطة مترو "لوران بونيفاي" بمدينة فيلوربان.

وأشارت إلى أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على أحد المهاجمين، فيما يجري البحث عن آخر، بعدما تمكن من الهروب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة 9 أشخاص بهجوم بسكين في ليون الفرنسية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وإصابة 9 أشخاص بهجوم بسكين في ليون الفرنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).