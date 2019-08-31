فوز كبير للسيتي على برايتون

2019/08/31 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

استعرض فريق مانشستر سيتي قواه على ضيفه برايتون، وهزمه برباعية، اليوم السبت، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وسجل رباعية السيتي، كيفن دي بروين وسيرجيو أغويرو "ثنائية" وبرناردو سيلفا بالدقائق 2 و43 و55 و79.

وبهذه النتيجة رفع حامل لقب البريمييرليغ رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة مؤقتاً، بينما تجمد رصيد برايتون عند 4 نقاط في المركز السادس عشر بجدول الترتيب.

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