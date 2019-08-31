البدء بمراسيم تبديل راية قبة الامام الحسين (ع) ايذاناً ببدء شهر محرم

2019/08/31 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ كربلاء المقدسة … انطلقت، مساء اليوم السبت، في كربلاء المقدسة مراسيم تبديل راية قبة الامام الحسين (ع) وسط حشود كبيرة من محبي واتباع اهل البيت ايذاناً ببدء شهر محرم الحرام.

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