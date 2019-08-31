2019/08/31 | 19:19

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تنفيذ عملية تمشيط لتعقب فلول داعش شمال شرقي بعقوبة

السبت

31

أب

2019 :

07:05 pm

30

نفذت قوة من الجيش عملية تمشيط واسعة لبساتين وقرى الإصلاح شمال شرقي

بعقوبة . مصدر أمني أوضح أن قوة من الفرقة الخامسة بالجيش وبإسناد من الاهالي

نفذت عملية تمشيط لملاحقة فلول داعش الارهابي في بساتين الزور وقرى

الإصلاح بأطراف ناحية جلولاء شمال شرقي بعقوبة ، واضاف ان العملية

تهدف الى تأمين قرى الاصلاح بعد تكرار هجمات داعش الليلية التي وقعت

في الآونة الأخيرة في تلك المناطق.

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