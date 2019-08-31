جوجل تمنع جميع تطبيقاتها عن هواتف شركة هواوي الجديدة

2019/08/31 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هواتف هواوي الجديدة ممنوع عنها استعمال تطبيقات جوجل

قالت صحيفة The Sun البريطانية، إن شركة هواوي مُنِعت من استخدام أي من تطبيقات شركة جوجل في إصدارها المقبل من الهواتف الذكية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يُعدّ أول تأثير حقيقي للحظر التجاري الأمريكي على مالكي الهواتف، الذين قد يتراجعون عن قرارات شراء هواتف Huawei Mate 30 وMate 30 Pro المتوقّع إصدارها قريباً.

وكان من المتوقّع إصدار كلا الهاتفين في 18 سبتمبر/أيلول المقبل.

ولكن، أشار تقرير من وكالة Reuters إلى أن شركة جوجل أكّدت أن الهاتفين لم يتمكّنا من تشغيل أيٍّ من تطبيقات الشركة أو خدماتها.

يشمل ذلك تطبيق الخرائط Google Maps، والمتصفّح جوجل كروم، وتطبيق صور جوجل، وجوجل كروم.

وعلاوة على ذلك، فإن الأمر يتضمن كذلك متجر Google Play الأكثر أهمية، الذي يقوم معظم مالكي الهواتف بتنزيل تطبيقاتهم من خلاله.

هواتف هواوي ضحية الحرب التجارية الصينية الأمريكية

في وقت سابق من هذا العام، صارت شركة هواوي ضحية للحرب التجارية المُحتدمة بين الولايات المتحدة والصين.

في شهر مايو/أيّار، وقع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي يحظر «الخصوم الأجانب» -حسب وصفه- مثل شركة هواوي، من استخدام تكنولوجيا صناعة الاتصالات الأمريكية.

وقد تم تأجيل هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر للسماح لشركة هواوي باتخاذ إجراءات «ضرورية لتوفير الخدمة والدعم، الذي يتضمّن تحديثات نظام التشغيل والبرامج على أجهزة هواوي الحالية التي كانت في أيدي المستهلكين، قبل 16 مايو/أيّار 2019» .

وقد حصلت هواوي على تمديد إضافي مُدته 90 يوماً، ومن المقرر أن ينتهي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ومع ذلك، فإن مدّ الفترة السابقة لتنفيذ القرار لا ينطبق إلا على الهواتف التي تم إصدارها بالفعل، على عكس الإصدارات القادمة الجديدة.

وبالتالي، لن يتم استثناء هواتف Huawei Mate 30 وMate 30 Pro، وسيُحظر عليها استخدام تطبيقات جوجل.

ما تسبب في قلق لمستخدمي الهواتف الصينية

وينتاب مُستخدمي هواوي قلق آخر محتمل، وهو الافتقار إلى تحديثات الهواتف.



فنظام أندرويد هو نظام تشغيل يشغل كل شيء على هاتفك، مثلما يُشغِّل Windows جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ومثلما يُشغّل نظام macOS أجهزة Apple Mac.

وقد أعدّت شركة Google نظام أندرويد، لكنه نظام تشغيل «مفتوح المصدر»، وهو ما يعني أنه يمكن لأي شخص الوصول إليه وإنشاء أدوات تقنية من خلاله، حتّى أنت.

ومع ذلك، تقدّم شركة جوجل Google الإصدارات الأحدث من أندرويد إلى الشركات المصنعة.

وهذا يعني أن الإصدار الجديد من أندرويد -والذي يسمى Android 10- قد لا يكون متاحاً لشركة هواوي على الفور.

وعلى الرغم من أنه بمقدور شركة هواوي الحصول على نظام تشغيل Android 10 على هواتفها في نهاية المطاف، فإن هذا لن يحدث قبل دخول التحديث ضمن نطاق «المصدر المفتوح»، ولكن ربما يحدث إثر ذلك تأخير هائل في بدء التنفيذ.

وأثّر أيضاً على الإصدارات الجديدة للشركة

لم تعلن هواوي رسمياً عن إطلاق إصداري Mate 30 وMate 30 Pro.



لذا، فعلى الرغم من إعلان طرح الإصدارين، في سبتمبر/أيلول، من المحتمل أن يتأخر الأمر.

وتعمل هواوي على تطوير نظام تشغيل خاص بها لمنافسة أندرويد الذي تنتجه شركة جوجل، ومع ذلك، فقد تتراجع عن ذلك إذا أخفقت كل المسارات الأخرى.

وقال باولو بيسكاتور، المحلل لدى مجموعة Foresight، في حديثه مع صحيفة The Sun البريطانية إن «المخاوف التي عرفها الجميع بعدما أثارتها الحكومات الوطنية قد بدأت في الظهور.



وبدأ المستهلكون يدركون الأمر، وبالتالي صاروا أكثر وعياً بالهاتف الذكي الذي يجب عليهم شراؤه» .

«في ضوء هذه المخاوف المستمرة، من المنطقي تماماً أن تعمل هواوي على إنتاج نظامها الأساسي وخدماتها -هو ما تقوم به بالفعل- بالنظر إلى مواردها الهائلة، فإنها ليس باستطاعتها تكبّد المزيد من الخسارة في منافسة الابتكار والقيادة على خدمات الجيل الخامس 5G الاتصالية» .

وأضاف: «لسوء حظ شركة هواوي أنها وجدت نفسها في خِضمّ صراع سياسي جغرافي عالمي بين الصين والولايات المتحدة، وفي الواقع أثبتت هواوي أنها شريك رئيسي رئيسي لشركات الاتصالات في إطلاق 5G.



وأي تأخير وحظر إضافي سيؤثّر بشكل كبير على طرح وتطبيق خدمات 5G» .

يشار إلى أن صحيفة The Sun البريطانية طلبت التعليق من شركة جوجل، ولم تتلقّ رداً.

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