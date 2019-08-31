غداً الأحد.. بدء توريد النفط العراقي للأردن

2019/08/31 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، السبت، بدء توريد النفط العراقي إلى الأردن، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في تلبية جزء من احتياجات الأردن السنوية من النفط الخام.

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