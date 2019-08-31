2019/08/31 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العقابي يستحصل موافقة وزير الشباب لإنشاء ملعب في المعامل

بغداد/..



بحث النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي ووفد اللجنة الرياضية في قضاء الزوراء (المعامل) مع وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي واقع الشباب والرياضة في القضاء وآليات تطويره.

وذكر بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للنائب، تلقته "عين العراق نيوز"، أن "العقابي وبرفقة وفد اللجنة الرياضية في قضاء -( المعامل ) بحث مع وزير الشباب والرياضة في مقر الوزارة واقع الرياضة في القضاء وعرض جملة من المقترحات للارتقاء به وتلبية حاجات الشباب ومطالبهم.

وأوضح البيان أن اللقاء أثمر عن موافقة وزير الشباب على رفع مقترح لإنشاء ملعب المعامل بسعة ٢٠٠٠ متفرج إلى محافظة بغداد عن طريق قسم التخطيط في الوزارة.

وأضاف البيان أن الوفد استحصل أيضا موافقة الوزير على ترميم عدد من الملاعب الشعبية وإنشاء مقر للجنة الرياضية في قضاء الزوراء .

من جهتها ثمنت اللجنة الرياضية جهود النائب العقابي واستجابة الوزير العبيدي لمطالبها التي ستنعكس إيجابيا على واقع الشباب والرياضة في القضاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العقابي يستحصل موافقة وزير الشباب لإنشاء ملعب في المعامل) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العقابي يستحصل موافقة وزير الشباب لإنشاء ملعب في المعامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).