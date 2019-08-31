السيد السيستاني يحدد موعد اليوم الاول من محرم الحرام

2019/08/31 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتبُ المرجع الديني الأعلى في العراق سماحة السيد علي السيستاني أن يوم غدٍ الأحد هو الأول من شهر المحرم الحرام. ...

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