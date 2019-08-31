العراق رابعاً في البطولة العربية بالريشة الطائرة

2019/08/31 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نبيل الزبيدي

حصد ناشئونا المركز الرابع في ختام البطولة العربية الثانية للناشئين وللرجال والنساء تحت 15 و17 سنة بالريشة الطائرة التي احتضنتها العاصمة الاردنية عمان بمشاركة 61 لاعبا يمثلون 8 منتخبات هي العراق ومصر والجزائر والسعودية وليبيا والبحرين ولبنان فضلا عن الاردن البلد المضيف واحزر لاعبونا اربعة اوسمة ملونة ذهبية وفضية ونحاسيتين.

وقال صلاح مهدي مدرب المنتخب بالريشة الطائرة لـ(الصباح الرياضي): ان الوفد تألف من الدكتور ماجد عزيز رئيسا والمشرف عماد يحيى وزميلي المدرب فان شوقي واللاعبين واللاعبات فئة تحت 15 سنة ياني باسل وهاجر صلاح وهادي سامان وبفئة تحت 17 سنة يوسف علي ويوسف مفيد مبينا ان التحضيرات كانت متأخرة بسبب عدم تاكد المشاركة في هذه البطولة وتم تجميع اللاعبين واللاعبات واقامة معسكر تدريبي داخلي في اربيل ورغم كل هذه الامور تمكنا من حصد الاوسمة الملونة والفوز على ابطال الجزائر ومصر والاردن ونال لاعبنا يوسف علي ويوسف مفيد المركز الاول ضمن فعالية زوجي رجال بعد الفوز على اصحاب الارض والجمهور المنتخب الاردني في مباراة الافتتاح وسط اشادة الحاضرين بعد تقديمهم مستوى متميز فيما حصل ياني باسل على الوسام النحاسي بفعالية فردي رجال وحصلت فريق الزوجي المختلط على الوسام النحاسي عن طريق باسل ياني وهاجر صلاح.

وفازت بلقب البطولة الاردن بـ 13 وساما منوعا من بينها 5 ذهبية و3 فضية و5 نحاسية، وجاءت الجزائر في المركز الثاني بعد حصولها على 9 أوسمة ملونة من بينها 3 ذهبية فضلا عن 1 فضي و5 نحاسية واحتلت مصر المركز الثالث في الترتيب العام بحصولها على 9 أوسمة متنوعة من بينها 1 ذهبي و4 فضية و4 نحاسية، واحتلت السعودية المركز الخامس بـ3 اوسمة ملونة من بينها 1 فضي ونحاسيان، فيما حقق كل من لبنان والبحرين وساما نحاسيا لكل منهما.

وفي سياق متصل اقيمت منافسات بطولة غرب اسيا بالريشة الطائرة متزامنة مع البطولة العربية التي تواجد فيها العراق وبنفس تشكيلة اللاعبين واللاعبات بمشاركة منتخبات الاردن ولبنان والسعودية وسوريا وايران فضلا عن العراق.

واوضح صلاح مهدي مدرب المنتخب لـ(الصباح الرياضي): لقد تمكن لاعبونا من حصد اربعة اوسمة نحاسية موزعة بين يوسف علي بفئة الفردي ويوسف علي وياني باسل بفئة الزوجي رجال والمختلط يوسف علي وهاجر صلاح فضلا عن وسام فئة تحت 17 سنة .

واضاف مهدي ان لاعبي المنتخبين السوري والايراني دخلوا الى اجواء المنافسات بدون جهد عكس لاعبينا الذين كانوا يشاركون في منافسات البطولة العربية وغرب اسيا بوقت واحد مما اثر في عطائهم خلال المباريات ونحن حرصنا على التواجد في هذه البطولات من اجل كسب الخبرة والاحتاك لاسيما ان اخر استحقاق خارجي كان في البطولة العربية التي احتضنتها العاصمة اللبنانية بيروت فيما تواصل بقية المنتخبات معسكراتها الخارجية ومشاركاتها في البطولات الرسمية والودية هذا الامر يعزز الثقة لدى اللاعب لاسيما من فئة الناشئين والشباب.

منوها بان هذا التجمع العربي يهدف إلى تفعيل العمل العربي المشترك في المجال الرياضي وتحقيق التقارب بين لاعبي المنتخبات والمساهمة الفاعلة في النهوض باللعبة والوصول بها الى اعلى المستويات مشيرا ان اقامة النسخة الأولى من البطولة العربية للناشئين بالعام الماضي في لبنان، وتنظيم النسخة الثانية هذا العام وحسب الموعد بعد تشكيل مجلس ادارة الاتحاد العربي الجديد يظهر عزم الاتحاد العربي للارتقاء بلعبة الريشة الطائرة ونتمنى تفعيل العديد من الانشطة والبرامج التي تسهم في تطوير اللعبة، ويجب الاهتمام ببطولات الناشئين لما تشكله تلك الفئة العمرية من اهمية كبيرة في تكوين جيل واعد للمستقبل في جميع الدول العربية للمنافسة مستقبلا على المستوى القاري والدولي.

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