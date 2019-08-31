2019/08/31 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / حيدر كاظم

توج فريق القوة الجوية بلقب منافسات بطولة العراق لبناء الاجسام واللياقة البدنية بفئتي الشباب والماستر التي اقامها الاتحاد المركزي للعبة وجرت فعالياتها في محافظة كربلاء المقدسة بمشاركة واسعة من الاندية المحلية.

وقال مدرب الجوية ببناء الاجسام ابراهيم ناطق : ان المنافسات جرت على مدار يومين متتالين بمشاركة 20 فريقا من عموم محافظات العراق ، وتمكن الصقور من الحصول على المركز الاول فرقيا وجاء الميثاق ثانيا وسامراء ثالثا وحل الشباب بالمرتبة الرابعة متفوقا على آليات الشرطة صاحب المركز الخامس .

واضاف ان البطولة افرزت لاعبين على مستوى عال من هذه الفئة وتميزت بالندية والإثارة، كما انها حظيت بمتابعة الملاك التدريبي للمنتخب الوطني بقيادة نوفل حنون الذي دون عددا من الاسماء بغية ضمها إِلى قائمته قبل الدخول في غمار المسابقات الخارجية، مضيفا ان اتحاد بناء الاجسام على اعتاب المشاركة في بطولة العالم التي ستضيفها هنغاريا في شهر تشرين الثاني المقبل .

واشار ناطق الى ان ابرز نتائج الجوية في المسابقة كانت حصول سيف ذو الفقار بوزن 90 كغم وعلي مالك بودن 75كغم ومحمد مرشد بوزن 85 كغم وعلي مقداد بوزن 70 كغم على المركز الأول، فيما جاء ثانيا كل من علي روان بوزن 70 كغم واحمد مبارك بوزن 100 كغم وحل بالمرتبة الثالثة كل من كرار سلمان وعباس فاضل في وزن 75 كغم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجوية يتوج بلقب شباب الأندية ببناء الأجسام ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجوية يتوج بلقب شباب الأندية ببناء الأجسام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).