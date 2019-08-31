أوديشو سعيد بالنتيجة وحمدي يعول على الاياب

2019/08/31 | 19:28

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كربلاء / حامد عبد العباس

عبر مدرب فريق القوة الجوية أيوب أوديشو عن سعادته بكسب نقاط مباراته أمام السالمية الكويتي في جولة الذهاب لدور ال 32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الابطال في اللقاء الذي احتضنه ملعب كربلاء الدولي وقال أوديشو خلال المؤتمر الصحفي لقد كانت مباراة صعبة في بداية الامر لأننا تأخرنا بهدف ولعبنا تحت الضغط النفسي والبدني لكت ردة الفعل للاعبين جاءت قبل نهاية الشوط الاول ومع بداية الشوط الثاني حيث سجلنا هدف التعديل ثم امتلكنا زمام الامور لغاية الدقيقة 70 وتقدمنا بثلاثة أهداف مبينا كانت لدينا الرغبة في زيادة الاهداف لكن حالة الاسترخاء لدى بعض اللاعبين في الربع الاخير من المباراة أعطت الفرصة للسالمية الكويتي أن يخطر مرمانا أكثر من مرة إضافة إلى اننا لم نصل الى الجاهزية البدنية التي نتمناها لكن المهم حققنا الفوز وسنلعب بنفس الاسلوب في مباراة الاياب لأن خير وسيلة للدفاع هو الهجوم .



فيما أشار كابتن الفريق المهاجم حمادي أحمد الى أن نتيجة المباراة كسرت طوق النحس الذي لازم الفرق العراقية أمام الاندية الكويتية في السنوات الاخيرة وعوضنا إخفاقة الشرطة امام نادي الكويت في البطولة ذاتها وقدمنا مباراة رائعة خاصة في شوطها الثاني وقلب تأخرنا بهدف الى فوز مستحق نهديه الى جماهير الصقور التي تحملت هذه الاجواء الحارة وحضرت لتؤازر فريقها ونعدهم بمواصلة تحقيق النتائج الايجابية .

من جانبه أشار مدرب السالمية الفرنسي ميلود حمدي الى أن الرطوبة ودرجة الحرارة العالية أثرت في اداء الفريق رغم إننا نجحنا بداية الامر بوضع خطة مناسبة للضغط على الفريق المنافس وسجلنا هدفاً واضاف ان نادي الجوية نجح في استغلال الفرص التي سنحت وسجل ثلاثة أهداف ويستحق الفوز لانه استعد جيدا للبطولة ولديه جمهور كبير كان عاملاً مساعداً لتحقيق الفوز عكس السالمية الذي لم يأخذ فرصة إعداد كافية لهذه البطولة لكن بالمقابل سنحت لنا أكثر من فرصة وكان بوسعنا تعديل النتيجة على اقل تقدير في آخر 20 دقيقة وستكون لنا كلمة في مباراة العودة رغم صعوبة المهمة لكنها ليست مستحيلة .



وحصل مدافع القوة الجوية المحترف السوري زاهر ميداني على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أن قدم مستوى جيداً وسجل الهدف الاول للصقور .



يشار الى ان نتيجة اللقاء انتهت بفوز الجوية بثلاثة اهداف لهدف .

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