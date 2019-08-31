الكعبي يؤكد ضرورة تطوير منظومة الدفاع الجوي وتنشيط الجهد الاستخباري

2019/08/31 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي ضرورة تطوير منظومة الدفاع الجوي وتنشيط الجهد الاستخباري .وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان” ان الكعبي زار اليوم مقر وزارة الدفاع والتقى نجاح الشمري وزير الدفاع وعددا من القادة والضباط ،وبحث معهم تداعيات الهجمات الجوية التي استهدفت مخازن الأسلحة والأعتدة للحشد الشعبي في عدد من المناطق”.وأكد” […]

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