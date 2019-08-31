التجارة : الاوضاع الامنية والازمة الماليـة وراء تعطيـل مشروع مجرشـة سايلـو الكوفـة

2019/08/31 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التجارة ان احداث 2003 والازمة المالية التي شهدها العراق بعد دخول داعش الارهابي ، تسببت بايقاف عدد كبير من المشاريع منها مشروع مجـرشة سايلـو الكـوفـة .وقال مدير شركة تجارة الحبوب نعيم المكصوصي في بيان نقله الناطق الإعلامي للوزارة، ، ان ” المجرشة تم تجهيزها في 2001-2002، وبعدها توقفت جميع المشاريع بسبب الاحداث […]

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