هيئة الحج والعمرة تعلن إتمام عودة جميع الحجاج العراقيين إلى الوطن

2019/08/31 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الهيئة في بيان مقتضب تلقى، ووقع الغدير، نسخة منه، أنه، "تم إتمام عودة جميع الحجاج العراقيين بوصول آخر طائرة الى الوطن".وأضافت، أن "الطائرة قادمة من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة".

انتهى.ص.هـ.ح.

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