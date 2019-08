فلوريدا تعلن الطوارئ .. الإعصار “دوريان” الخطير يقترب من السواحل الأميركية

2019/08/31 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر المركز الوطني للأعاصير الأميركي، من الإعصار “دوريان” الذي بلغ الفئة الرابعة ووصفه بـ”خطير للغاية” في وقت متأخر أمس الجمعة، من وصوله إلى جزر البهاما وإلى ولاية فلوريدا التي أعلنت حالة الطوارئ.

وازدادت سرعة الرياح القصوى في “دوريان” إلى 140 ميلاً في الساعة، ما يعني أن العاصفة تحولت إلى إعصار “رئيسي” على مقياس سافير – سيمبسون للرياح، وأنه قادر على إحداث “أضرار كارثية” بالمنازل، ويمكنه أن يتسبب باقتلاع الأشجار، وانقطاع خطوط الكهرباء، وجعل المناطق غير صالحة للسكن لعدة أسابيع أو أشهر.

I✔@Space_Station

ameras outsie the space station captured these views of rapidly intensifying #HurricaneDorian at 12:18pm ET on August 30 as it churned over the Atlantic Ocean.



For more on NASA’s coverage of #Dorian, visit: http://nasa.gov/press-release/nasa-to-provide-coverage-of-hurricane-dorian ….

وأعلنت ولاية فلوريدا حالة الطوارئ، وحثت السلطات السكان على تخزين ما يكفي من الغذاء والإمدادات لمدة أسبوع، مع تحذير من أن العاصفة يمكن أن تستمر “لعدة أيام”.

ونقلت وسائل الإعلام عن القائم بأعمال مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بالوكالة، بيت جاينور، صباح أمس الجمعة، أن الإعصار “دوريان” سيؤثر على ولاية فلوريدا بأكملها، وعلى السكان الاستعداد.



وأضاف: “الساعة تدق الآن، لا تضيع الوقت.



جهز نفسك وعائلتك”.

وتحركت العاصفة فوق المحيط الأطلسي، شمال شرق ووسط جزر البهاما مساء الجمعة واليوم السبت، ومن المتوقع أن يصل الإعصار بالقرب من شمال غرب البهاما غداً الأحد، ويقترب من الساحل الشرقي لفلوريدا في وقت متأخر من يوم الإثنين المقبل، وفقاً لمركز الأعاصير.

وجاء في تحذير حالة التأهب في مركز الأعاصير: “رغم احتمال حدوث تقلبات شديدة في مطلع الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يظل دوريان بمثابة إعصار قوي خلال الأيام القليلة المقبلة”.

قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيحضر جلسة إحاطة يوم الأحد، في مقر الفيدرالية في واشنطن الساعة 12:30 مساءً.



وأوضح إن الإحاطة ستكون قبل أن يضرب الإعصار بنحو 24 ساعة تقريباً، ومن المحتمل أن يتخذوا قرارات بشأن إخلاء أجزاء من فلوريدا في ذلك الوقت.

وذكر ترامب في مقطع فيديو تم نشره على “تويتر”، أن دوريان يبدو أنه “يمكن أن يكون وحشاً مطلقاً”.

وقال في الفيديو:”نحن مستعدون، لدينا أفضل الناس في العالم، كل المؤشرات تشير إلى أنه سيضرب بشدة وسيكون كبيراً للغاية.



قال أحدهم أنه أكبر من (الإعصار) أندرو”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلوريدا تعلن الطوارئ .. الإعصار “دوريان” الخطير يقترب من السواحل الأميركية) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلوريدا تعلن الطوارئ .. الإعصار “دوريان” الخطير يقترب من السواحل الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).