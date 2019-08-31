وزارة التربية تشارك في اجتماع امانة بغداد لاطلاق حملة بغداد مسؤوليتي

2019/08/31 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت وزارة التربية في الاجتماع الذي اقامته امانة بغداد / المديرية العامة للعلاقات العامة والاعلام لعدد من الوزارات ومشروع تكامل ومنظمة اليونيسيف ومنظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية في فندق المنصور ميليا .

مديرية العلاقات العامة والإعلام في الوزارة اوضحت ان وفد وزارة التربية ضم كلاً من السيد فراس محمد حسن مدير العلاقات العامة والاعلام والسيدة دعاء عبد الرحمن من المديرية العامة للتخطيط التربوي والسيد علي الحاج مسؤول شعبة الاعلام والاتصال الحكومي في الوزارة والسيد طارق عبد الكريم التميمي مسؤول شعبة التحرير والنشر في الوزارة ، مضيفةً ان الاجتماع تناول خطة تواصل والتوعية نتائج خطة العمل السابقة ، ومجاميع عمل لمناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لاطلاق حملة امانة بغداد ( بغداد مسؤوليتي ) ، وعرض خطة مجاميع العمل ، واستحداث خطة التواصل والتوعية واعداد خطة عمل لفريق بغداد ، وتطوير وصياغة مقترحات الرسائل المراد ايصالها للمواطنين والادوات المستخدمة ، ومناقشة عامة ووضع خطة التوعية والتواصل للماء وجمع للنفايات والية لتنفيذ .

وتابعت انه تم تشكيل مجموعات عمل من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية ، متابعة ان وفد وزارة التربية طرح عدد المقترحات من فيما يتعلق بعمل وزارة التربية ضمن حملة ( بغداد مسؤولتي ) وهي قيام وزارة التربية بحملة توعوية مع بداية العام الدراسي الجديد من خلال المدارس وفضائية العراق التربوية والمواقع الرسمية للوزارة ، ، كما طالبت وزارة التربية امانة بغداد بتخصيص خط ساخن خاص بالوزارات ليكون وسيلة تواصل مباشرة في حالة حدوث اي طارئ يتعلق بعمل هذه الوزارات ، كما سيتم تحديد (12 ) مدرسة في بغداد ستشمل في الحملة من المدارس التي تحتاج الى حملات ترميم كخطوة اولى مع بداية العام الدراسي الجديد ، واشراك اعلام وزارة التربية في نشاطات المنظمات التي تنفذ في المدارس ، كما دعت الوزارة جميع المنظمات ان ترفدها بكافة النشاطات المصورة التي تتعلق بعمل الوزارة لعرضها على شاشة فضائية العراق التربوية ، اضافة الى وجود ممثلين معروفين في المجتمع من الممكن التعاون معهم في انجاح الحملة

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام

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