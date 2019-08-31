بدء مراسم تبديل راية الإمام الحسين “ع” إيذاناً بحلول شهر محرم

2019/08/31 | 19:35

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بغداد اليوم- كربلاء

بدأت مساء اليوم السبت، في مدينة كربلاء، مراسم تبديل راية الامام الحسين (ع) إيذاناً بحلول شهر محرم.

واحتشد الالاف في مرقد الامام الحسين، لحضور المراسم العقائدية السنوية، التي تجري في آخر يوم من شهر ذي الحجة بليلة الأول من محرم.

وتتشح مدينة كربلاء، من كل عام، بالسواد، على غرار قبة الامام الحسين وأخيه العباس (ع)، حزنا على واقعة الطف.

بغداد اليوم- البصرة

وصف قائمقام قضاء الزبير غربي محافظة البصرة، عباس ماهر، السبت (31 آب 2019)، الشركة المنفذة لمشروع مجاري القضاء بالمتلكئة وغير الجيدة.

وقال ماهر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الشركة التي نفذت المرحلة الاولى من مشروع مجاري

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيأة الحج والعمرة، اليوم السبت، إتمام عودة جميع الحجاج العراقيين إلى البلاد.

وقال إعلام الهيأة في بيان مقتضب، إن "عودة جميع الحجاج العراقيين تمت بوصول آخر طائرة الى الوطن قادمة من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في

بغداد اليوم - متابعة

أعلن المدير العام لدائرة الحفاظ على البيئة في محافظة كرمانشاه غرب ايران، اليوم السبت، عن اجراء محادثات مع محافظة حلبجة في كردستان العراق لاطلاق حديقة "السلام والصداقة بين ايران والعراق" على حديقتي "قراويز"

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