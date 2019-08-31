كركوك تجمع “بغداد” و “كردستان” في بيت “عراق” و “تركمان” ينتظر الوصول.. من هو عراق؟

2019/08/31 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات” يس عراق على الرغم من الخلافات والمشكلات العالقة بين المركز واقليم كردستان سياسيا واقتصاديا الا ان إحدى نقاط الخلاف المتنازع عليها استطاعت ان تجمعهما في كركوك.المواطن “عراق” من مواليد كركوك استطاع ان يجمع بغداد وكردستان معا في بيت واحد عبر تسمية نجليه رسميا “بغداد” و “كردستان” وتثبيت اسميهما رسميا في الوثائق الثبوتية التي […]

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