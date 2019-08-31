بدء مراسم تبديل راية ضريح الامام الحسين عليه السلام في كربلاء

2019/08/31 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت في الصحن الحسيني الشريف ، مراسم تبديل راية ضريح الامام الحسين عليه السلام ، ايذانا بحلول شهر محرم الحرام ، بحضور ممثل المرجعية الدينـية الشيخ عبد المهدي الكربلائي.

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