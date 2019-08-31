رفد المركز الاستشاري للتسمم في ذي قار بجهاز الاول من نوعه بالعراق

2019/08/31 | 19:44

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..



رفدت دائرة صحة ذي قار المركز الاستشاري لاستعلامات ومعالجة التسمم بجهاز Ftir الذي يعد الاول من نوعه في العراق .

وقال مدير المركز الدكتور علي ثجيل الاسدي ان ” الجهاز يعمل بطيف الاشعة تحت الحمراء ويكشف التركيبة الكيميائية للجزيئات ومقارنتها باعداد كبيرة من المركبات الكيميائية في مكتبة الكترونية داخل الجهاز واعطاء النتيجة ” .

واشار الى ان ” الجهاز يشمل فحوصات الادوية والمخدرات والمبيدات الزراعية ، وهو الخامس في سلسلة الاجهزة المختبرية في المركز التخصصي “.

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