وزارة النفط تكشف كمية النفط الخام الذي سيتم تصديره للأردن

2019/08/31 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت وزارة النفط، اليوم السبت، عن كميات النفط الخام المصدر إلى الأردن يومياً، والتي سيبدأ توريدها من يوم غد الاحد.

وقال المتحدث بإسم الوزارة،

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