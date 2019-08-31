السيد السيستاني يعلن يوم غد اول أيام شهر محرم

2019/08/31 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في النجف الأشرف، اليوم السبت، ان يوم غد الاحد أول أيام شهر محرم الحرام.

وذكر المكتب

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