عشرات التجار يغادرون الموصل بسبب إتاوات الحشد.. والعقوبة حاضرة

2019/08/31 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق أكد الخبير في الشأن الأمني #مؤيد_الجحيشي، على مغادرة عشرات التجار خلال الأسابيع الأخيرة لمدينة الموصل باتجاه #تركيا و #إقليم_كردستان بسبب ضغوطات الحشد الشعبي.الجحيشي قال لـ الحل […]

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