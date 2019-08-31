إيران تتحدى أمريكا: سنبيع النفط لكل من يشتري

2019/08/31 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الحكومة الإيرانية، مساء اليوم السبت، أنها ستبيع النفط لكل من يشتري، في رد على قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا".

وغرّد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعتها "الغد برس"، قائلا "سوف نبيع النفط لأي، وكل، المشترين، فلتتوقف عن الشكوى".

وأتهم ظريف الولايات المتحدة بـ"ممارسة القرصنة والتهديد بمنع إيران من بيع النفط لزبائن تقليديين".

وتأتي تغريدة ظريف، رداً على كلامه لنظيره الأمريكي مايك بومبيو، الذي قال في تغريدة سابقة إن واشنطن لن تسمح للحكومة السورية باستخدام النفط الإيراني.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، اليوم السبت، ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" في قائمتها السوداء وفرضت عقوبات على قبطانها، فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أن لدى الولايات المتحدة معلومات وصفها بالـ"موثوقة" حول توجه ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"إلى ميناء طرطوس السوري، مشيرا إلى أن "الثقة بوزير الخارجية الإيراني كان خطئا كبيرا".

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