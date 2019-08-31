مكتب الإمام السيستاني يعلن غداً الاول من محرم الحرام

2019/08/31 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ النجف الاشرف … أعلن مكتبُ المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي السيستاني (دام ظلّه) أن يوم غدٍ الأحد هو الأول من شهر المحرم الحرام.وذكر المكتب الاعلامي لسماحة السيد السيستاني في بيان تلقته / بدر نيوز/ أن “يوم غدٍ الأحد الموافق ( ١ / ٩ / ٢٠١٩ م ) هو الأول من شهر […]

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