2019/08/31 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدفاع النيابية: السفارة الأمريكية تضغط لمنعنا من استضافة الفلاحي

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، عن ممارسة السفارة

الأمريكية لدى بغداد ضغوطا كبيرة تجاه أعضاء اللجنة لمنع استضافة قائد

عمليات الانبار السابق الفريق ركن محمود الفلاحي وإعادة التحقيق

معه.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح صحفي، إن “السفارة الأمريكية

تمارس ضغوطا كبيرة تجاه أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية لمنع

اللجنة من استضافة الفلاحي وإعادة التحقيق معه عبر جلسات الفصل الأول

من السنة التشريعية الثانية”، لافتا إلى إن “إعادة التحقيق مع الفلاحي

يضر بوجود القوات الأمريكية كون نتائج التحقيق ستلزم الحكومة على

إخراج القوات الأجنبية من البلاد”.وأضاف أن “عدد من أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية رضخوا لتلك

الضغوط ويعملون في الوقت الحالي على إفشال استضافة الفلاحي داخل لجنة

الأمن”، مبينا أن “تورط الفلاحي بالتخابر سيسوف للمرة الثانية بسبب

ضغوط السفارة الأمريكية”.وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد كشفت، في وقت سابق، عن وجود

تحقيق جديد ستجريه مع قائد عمليات ألانبار السابق الفريق ركن محمود

الفلاحي، فيما بينت أن التحقيق سيتم بداية الفصل التشريعي الجديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع النيابية: السفارة الأمريكية تضغط لمنعنا من استضافة الفلاحي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع النيابية: السفارة الأمريكية تضغط لمنعنا من استضافة الفلاحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).