2019/08/31 | 19:50

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وزيرة خارجية السويد تبدء جولة عربية لإجراء محادثات بشأن اليمن

السبت

31

أب

2019 :

07:34 pm

28

تبدء وزيرة الخارجية السويدية اليوم جولة تشمل عدد من الدول العربية

بينها السعودية والامارات وسلطنة عمان والأردن في مسعى للوساطة لتسوية

الازمة اليمنية حسب ما أكده بيان للخارجية السويدية.وستتضمن الجولة التي تستمر حتى الـ4 من سبتمبر المقبل عددا من

اللقاءات لمناقشة القضايا الثنائية والاقليمية والتركيز على أزمة

اليمن باعتبار ان السويد تحظى بثقة جميع الاطراف ما يساعد في دفع

عملية السلام .وشددت وزيرة الخارجية على ضرورة التمسك بالاتفاق الهش الذي تم التوصل

اليه في استوكهولم مضيفة ان بلادها تشعر بالمسؤولية تجاه محاولة ضمان

تنفيذ الاتفاق .

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