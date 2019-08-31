النفط تكشف كمية النفط الخام الذي سيتم تصديره للأردن

2019/08/31 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة النفط، السبت، عن كميات النفط الخام المصدر إلى الأردن يومياً، والتي سيبدأ توريدها من يوم غد الاحد.

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