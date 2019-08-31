وزارة النفط تعلن بدء تصدير نفط كركوك الى الاردن

2019/08/31 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، بدء تحميلها الحوضيات لتصدير نفط خام كركوك إلى الأردن.وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح لروسيا اليوم “تمت المباشرة هذا اليوم بعمليات تحميل الحوضيات من بيجي الى الاردن ضمن الاتفاق العراقي الأردني لتصدير نفط خام كركوك الى الاردن”.وأضاف أن “العراق سيُصدر عشرة آلاف

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