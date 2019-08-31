رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو العراق الى هذا الأمر

2019/08/31 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، السبت، العراق الى تأدية دور في وقف الحرب الجارية ضد اليمن، محذرا من تقسيم البلاد جراء الحروب “العبثية” التي ...

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