السيستاني يعلن يوم غد اول أيام شهر محرم

2019/08/31 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في

النجف الأشرف، السبت، ان يوم غد الاحد أول أيام شهر محرم الحرام.

وذكر المكتب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، ان “يوم غدٍ الأحد الموافق ( ١ / ٩ / ٢٠١٩ م ) هو الأول من شهر المحرم

الحرام لعام ١٤٤١ للهجرة”.

وكان مكتب السيد السيستاني قد توقع أمس الجمعة، ان يرى

هلال شهر محرم الحرام بشكل واضح مساء السبت، في افق مدينة النجف.

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