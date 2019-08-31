التجارة ترد على بيان هيئة النزاهة بشأن ضبط أوليات مجـرشة قيمتها 10 ملايين دولار

2019/08/31 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

ردت وزارة التجارة، السبت، على بيان هيئة النزاهة بشأن

ضبط أوليات مجـرشة قيمتها 10 ملايين دولار ومعـرضة للانـدثار في سايلـو الكـوفـة،

فيما عزت سبب التوقف الى احداث 2003 والازمة المالية التي شهدها العراق.

وقال مدير عام شركة تجارة الحبوب نعيم المكصوصي في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، “نود ان نوضح للرأي العام المعلومات التي

تخص الموضوع، فالمجرشة تم تجهيزها في 2001-2002، وبعدها توقفت جميع المشاريع بسبب

الاحداث التي مرت بها البلاد عام 2003”.

وأضاف، أنه “تم ادراج المشروع في عام 2007 لتنفيذ

الاعمال المدنية للاسس والابنية الملحقة والمسقفات، وكانت شركتنا متابعة لجميع

الاجراءات اللازمة لنصب المجرشتين (الكوفة والشامية) وحسب السياقات وهناك مخاطبات

كثيرة بخصوص اقرار البروتوكول مع شركة بوهلر السويسرية المنفذة، حيث استغرق اربع سنوات

كانت مابين الشركة والوزارة، فضلا عن مخاطبات وزارة المالية دائرة الدين العام

والبنك المركزي ولجنة الشؤون الاقتصادية، وبعدها عرض الموضوع على اللجنة المركزية

للتعاقدات، لحين حصول موافقتها في عام 2014، علما انه كان من الضروري جدا اقرار

هذا البروتوكول ليتم بعدها اجراءات التنصيب و الذي تضمن التسوية الودية لمبالغ

كانت بذمة شركة بوهلر لقاء سبعة عقود وبضمنها عقد المجارش

للالتزامات(تنصيب.تدريب.اشراف)”.

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