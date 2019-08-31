المرجع السيستاني يعلن غداً الاول من محرم الحرام

2019/08/31 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلن مكتب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، يوم السبت، أن يوم غد الأحد هو الأول من شهر المحرم الحرام.

وذكر المكتب الاعلامي في بيان تلقته وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، أن "يوم غدٍ الأحد الموافق (١ / ٩ / ٢٠١٩ م )هو الأول من شهر المحرم الحرام لعام ١٤٤١ للهجرة".



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