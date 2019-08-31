تخصيص 30 مليار دينار لتمويل مشاريع 8 قطاعات في ديالى

2019/08/31 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أكد رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، السبت، بان صندوق اعمار المناطق المتضررة من الارهاب خصص 30 مليار دينار لتمويل مشاريعه داخل المحافظة.وقال الدايني لـ /المعلومة/، إن “صندوق اعمار المناطق المتضررة من الارهاب خصص 30 مليار دينار لتمويل مشاريع خدمية في 8 قطاعات رئيسية شملت كل مناطق ديالى بدون استثناء”.وأضاف، أن […]

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