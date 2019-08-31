رئاسة البرلمان تشدد على ضرورة تطوير منظومة الدفاع الجوي وتنشيط الجهد الاستخباري

2019/08/31 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – الاتجاه برس

شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، السبت، على ضرورة تطوير منظومة الدفاع الجوي وتنشيط الجهد الاستخباري.

وقال مكتب الكعبي في بيان حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه، إن الأخير “زار مقر وزارة الدفاع، حيث التقى بوزير الدفاع نجاح الشمري وعدداً من القادة الضباط في مقر الوزارة”.

وأضاف البيان، أن الكعبي “بحث تداعيات الهجمات الجوية التي استهدفت مخازن الأسلحة والأعتدة للحشد الشعبي في عدد من المناطق، مؤكداً أن مجلس النواب بكل قواه الوطنية يتفق تماما على أولوية عدم السماح لأي قوة خارجية بالاعتداء على ارض العراق وقواته المسلحة ومختلف الصنوف والتشكيلات التابعة للدولة، وضد كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد”.

وشدد الكعبي، وفقاً للبيان، على ضرورة “رفع جاهزية القوات المسلحة البرية والجوية منها وتطوير القدرات الدفاعية والهجومية بما يساهم في الحفاظ على النصر الناجز وردع أي اعتداء خارجي للبلاد”.

وأكد على ضرورة “تفعيل الخطط الاستخبارية وتوحيد الجهود مع مختلف الأجهزة الأمنية والساندة بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد”، لافتاً إلى “أهمية العمل على تشديد أمن الحدود وتطوير أنظمة الدفاع الجوي بما يحفظ اجواء العراق وسيادته الكاملة”.

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