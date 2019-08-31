الثقافة والأعلام النيابية: هيأة الاتصالات وجهات متنفذة أطفأت ديون شركات الهاتف النقال بـ”طرق ملتوية”

2019/08/31 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/الاتجاه برس

كشفت لجنة الثقافة والأعلام النيابية، اليوم السبت، عن تورط هيأة الإعلام والاتصالات وجهات متنفذة بإطفاء ديون لشركات الهاتف النقال تصل لمليارات بـ”طرق ملتوية”، “مهددة” بكشف أسماء الشخصيات التي تقف وراء فساد شركات الهواتف.

وقال عضو لجنة الثقافة علاء الربيعي في تصريح صحفي تابعته “الاتجاه برس”، إن “بعض شركات الهاتف النقال لديها ديون بذمتها تابعة للحكومة المركزية تصل للمليارات”.

وأضاف أن “تلك الشركات سددت ديونها لإقليم كردستان ولم تسدد للحكومة المركزية”، مشيراً الى انه “تم إطفاء تلك الديون بطرق ملتوية بتواطئ جهات بهيأة الإعلام والاتصالات وشخصيات متنفذة مقابل كومشنات”.

وأوضح أن “اللجنة عازمة على كشف جميع تلك الملفات والجهات المتورطة بعدم تسديد الديون وغلقها بطرق ملتوية”.

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