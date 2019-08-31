روتردام تُضيّف مسابقة {يوروفيجن»

2019/08/31 | 20:32

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الصباح/ أ ف ب

تضيّف مدينة روتردام مسابقة “يوروفيجن” التي تقام في 16 أيار المقبل، على ما أعلن التلفزيون الهولندي إثر منافسة محتدمة بين مدن عدة في البلاد لتنظيم هذه المنافسة الغنائية الأوروبية الأبرز.



وقد تغلّبت هذه المدينة الواقعة في غرب هولندا والتي تعد أكثر من 60 ألف نسمة، على ماستريخت في التصفيات النهائية لاختيار المدينة الفائزة بعد مواجهة شملت أيضا مدنا هولندية عدة هي أمستردام وأولتريخت وسيرتوخمبوس وأرنم.

ونالت هولندا حق استضافة نسخة العام المقبل من مسابقة “يوروفيجن” إثر فوز ممثلها دانكن لورنس في نسخة 2019.



وسيقام الحدث في قاعة “أهوي أرينا” التي تتسع لستة عشر ألف متفرج، على مراحل ثلاث تُتوج بالسهرة النهائية يوم السبت 16 أيار/2020.

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