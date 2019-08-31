لطيفة تعد جمهورها بألبوم مختلف

2019/08/31 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الصباح

وعدت الفنانة التونسية لطيفة جمهورها عبر مقطع مصور لها نشر على حسابها الرسمي بموقع تويتر، ظهرت خلاله داخل الاستوديو، قائلة: “أعدكم الألبوم الجاي سيكون مختلف جدا، وفيه مفاجآت كثيرة، أنا فرحانه بيها”، مشيرة الى انها انجزت اغنيتها “مجنونة” كلمات ولحن وتوزيع إسلام صبري، الذي كشفت بأنّه لحن لها العديد من اغاني الالبوم الجديد، متمنية ان تنال اعجاب محبيها ومتابعيها.

واختتمت حديثها، بقولها: “أنا بجد فرحانة وفخورة بمستوى الألبوم وأعتقد بإذن واحد أحد سيكون علامة مهمة لي في حياتي”.

يذكر ان لطيفة عادت إلى القاهرة لاستكمال تسجيل ألبومها الجديد، بعد احياء عدة حفلات في بلدها تونس، وأعلنت سابقا انتهاءها بنسبة 90 بالمئة من أغاني

الألبوم.

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