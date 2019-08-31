2019/08/31 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 10iLVgkamUc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ثلاثة ايام تفصل البرلمان عن الفصل التشريعي الجديد) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ثلاثة ايام تفصل البرلمان عن الفصل التشريعي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).