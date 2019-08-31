من حفر بئرا لأخيه وقع فيها؟؟دعاميص ألخليج مثالا؟؟

2019/08/31 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *ألدعاميص هي صغار ألضفادع***.أختلف أللصوص ؛فظهرت ألسرقة ؛جاء في ألقرآن ألمجيد {ويمكرون؛ويمكر ألله ؛وألله خير ألماكرين}.ألقتال ألدائر بين ألأخوة ألأعداء {مستوطنات أل سعود وأل ثاني وآل خليفة }؛بانت فضحيتهم ؛أمام ألعالم ؛وأستخدمهم ألغرب ؛للقيام بالأعمال ألقذرة ؛لحساب أسيادهم في واشنطن وأوربا وتل أبيب؟؟.وينطبق عليهم ألمثل ألقائل {من حفر لأخيه بئرا ؛وقع فيها..}.يتقاتلون فيما بينهم بدم بارد ؛لتقسيم أليمن ألى مستوطنات ؛ليسرقوا مواردها ؛بعدما صرفوا ألمليارات ؛لتدمير أليمن وشعبها ألمسالم؟؟.حكام هذه ألمستوطنات ؛يدفعون ألجزية ؛لقتل ألشعوب ألمضطهدة بالنيابة ؛كما حصل في أفغانستان في ثمانيات ألقرن ألماضي.فقد دعموا ألعدوان ألأمريكي ألغربي؛بالمال وألسلاح ؛لخدمة ألحلف ألأطلسي ؛في صراعه مع حلف وارشوا؟؟.لازال ألشعب ألأفغاني يعاني من الحروب ألمشتعلة ألبينية ألتي أججها ألمال ألخليجي ؛ألتي راح ضحيتها مئات الألوف من ألأبرياء ؛ولازالت مشتعلة ألى يومنا هذا ؟؟.تصوروا لو أستخدمت ألمليارات ألتي دفعت لشراء ألأسلحة في خدمة ألشعب ألأفغاني ؛لأصبحت أفغانستان ألآن ؛دولة حضارية ؛متقدمة في كل ألمجالات ألأقتصادية وألصناعية وألزراعيةألخ…ألخ؟؟.ألدمار ألشامل حصل في أليمن وليبيا وسوريا وألسودان وغيرها من ألدول ألعربية وألأفريقية ؛كان سببه خوف عاهات حكام ألخليج ؛من أنهيار كراسيهم ومكاسبهم ؟؟.لكن مبدأ ألأمارة ولو على حجارة؟؟هو ألسائد في عقلية ألبدوي ؛منذ فجر ألتاريخ ؛فبعد ظهور ألأسلام في جزيرة ألعرب ؛وتحويلهم ألى كائنات حضارية لفترة بسيطة ؛{عادة حليمة ألى عادته ألقديمة }.تنازعوا على ألسلطة وألمال ؛ورجعوا ألى عهود ألجاهلية ؛بما فيها من تخلف وأنحطاط.فمعاركهم ألبينية { معركة صفين وألجمل وغيرها } أكبر مثال أن أعراب ألجزيرة ؛لم يندفعوا في ألأمصار ؛لنشر ألأسلام في بقاع ألعالم ؛بل للحصول على ألقيادة وألريادة ؛ وعلى ألأموال وألمناصب؛وألفاتنات ألحسان؟؟.فكان أبنائهم وأحفادهم ؛يستخدمون ألشعوب ؛كعبيد قن؟؟يقتلونهم بدم بارد ؛ويغتصبون نسائهم؟؟؛تصوروا ألأخوة { ألأمين وألمأمون } تقاتلوا فيما بينهم على ألكراسي ؛وراح ضحيتها مئات الألوف في عاصمة ألخلافة في بغداد ؛ألأمين أنشغل بعشيقه ؛بعد أن دخل ألرمح في أحدى عينية ؛ولم يتحرك له جفن ولم

يتعاطف مع ألضحايا ؛وقام أخيه ألمأمون بذبحه من ألوريد ألى ألوريد ؟؟.وماأشبه أليوم بالبارحة ؛فقد قام ألقائد ألضرورة صدام؛بذبح رفاقه بدم بارد ؛لأنه شعر أن كرسيه بدأ يتأرجح وآيل للسقوط؟؟ .ألأخوة ألأعداء يتأمرون على بعضهم ألبعض ألآخر ؛فقطر محاصرة ؛من مشايخ آل سعود وألأمارات وأمبراطورية ألبحرين ؛ألتي يوجد فوق أراضيها قواعد بحرية وجوية لاتعد ولا تحصى؟؟.يضعون أللوم على أهالي غزة ؛في صراعهم مع ألعدو ألصهيوني ؛ويؤيدون ألصهاينة في حصار غزة وتجويع نسائها ورجالها وأطفالها؟؟.وكما يقول ألمثل ألتالي {ألعرب أرانب للأجانب ولكن لأخوتهم أسود بكل قضية ؟؟.جاء في ألقرآن ألمجيد { أذا أردنا أن نهلك قرية ؛أمرنا مترفيها ؛ففسقوا فيها ؛فحق عليهم ألقول فدمرنها تدمير…}.لم تطلق مستوطنات ألخليج طلقة واحدة على ألكيان ألصهيوني ؛بينما قامت طائراتهم وسفنهم بألوف ألطلعات ألجوية على بيوت ألشعب أليمني ألفقير؛أللهم أجعل بأسهم بينهم؛ومزقهم قدادا وأحرقهم عدادا.د.عبد ألحميد ذرب

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