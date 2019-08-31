من حفر بئرا لأخيه وقع فيها؟؟دعاميص ألخليج مثالا؟؟

ألدمار ألشامل حصل في أليمن وليبيا وسوريا وألسودان وغيرها من ألدول ألعربية وألأفريقية ؛كان سببه خوف عاهات حكام ألخليج ؛من أنهيار كراسيهم ومكاسبهم ؟؟.لكن مبدأ ألأمارة ولو على حجارة؟؟هو ألسائد في عقلية ألبدوي ؛منذ فجر ألتاريخ ؛فبعد ظهور ألأسلام في جزيرة ألعرب ؛وتحويلهم ألى كائنات حضارية لفترة بسيطة ؛{عادة حليمة ألى عادته ألقديمة }.تنازعوا على ألسلطة وألمال ؛ورجعوا ألى عهود ألجاهلية ؛بما فيها من تخلف وأنحطاط.فمعاركهم ألبينية { معركة صفين وألجمل وغيرها } أكبر مثال أن أعراب ألجزيرة ؛لم يندفعوا في ألأمصار ؛لنشر ألأسلام في بقاع ألعالم ؛بل للحصول على ألقيادة وألريادة ؛ وعلى ألأموال وألمناصب؛وألفاتنات ألحسان؟؟.فكان أبنائهم وأحفادهم ؛يستخدمون ألشعوب ؛كعبيد قن؟؟يقتلونهم بدم بارد ؛ويغتصبون نسائهم؟؟؛تصوروا ألأخوة { ألأمين وألمأمون } تقاتلوا فيما بينهم على ألكراسي ؛وراح ضحيتها مئات الألوف في عاصمة ألخلافة في بغداد ؛ألأمين أنشغل بعشيقه ؛بعد أن دخل ألرمح في أحدى عينية ؛ولم يتحرك له جفن ولم
يتعاطف مع ألضحايا ؛وقام أخيه ألمأمون بذبحه من ألوريد ألى ألوريد ؟؟.وماأشبه أليوم بالبارحة ؛فقد قام ألقائد ألضرورة صدام؛بذبح رفاقه بدم بارد ؛لأنه شعر أن كرسيه بدأ يتأرجح وآيل للسقوط؟؟ .ألأخوة ألأعداء يتأمرون على بعضهم ألبعض ألآخر ؛فقطر محاصرة ؛من مشايخ آل سعود وألأمارات وأمبراطورية ألبحرين ؛ألتي يوجد فوق أراضيها قواعد بحرية وجوية لاتعد ولا تحصى؟؟.يضعون أللوم على أهالي غزة ؛في صراعهم مع ألعدو ألصهيوني ؛ويؤيدون ألصهاينة في حصار غزة وتجويع نسائها ورجالها وأطفالها؟؟.وكما يقول ألمثل ألتالي {ألعرب أرانب للأجانب ولكن لأخوتهم أسود بكل قضية ؟؟.جاء في ألقرآن ألمجيد { أذا أردنا أن نهلك قرية ؛أمرنا مترفيها ؛ففسقوا فيها ؛فحق عليهم ألقول فدمرنها تدمير…}.لم تطلق مستوطنات ألخليج طلقة واحدة على ألكيان ألصهيوني ؛بينما قامت طائراتهم وسفنهم بألوف ألطلعات ألجوية على بيوت ألشعب أليمني ألفقير؛أللهم أجعل بأسهم بينهم؛ومزقهم قدادا وأحرقهم عدادا.د.عبد ألحميد ذرب
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