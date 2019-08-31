بالفيديو.. عمليات إنزال جوي في البصرة بحثاً عن مطلوبين للقضاء

2019/08/31 | 20:36

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بغداد اليوم- بغداد

نفذت القوات الأمنية في البصرة، السبت، عمليات إنزال جوي بحثاً عن مطلوبين للقضاء شمالي المحافظة.

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