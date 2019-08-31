2019/08/31 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تضاربت الانباء حول مصرع عروسين بحادث سير وقع على جسر حي العامل في بغداد.وأظهرت صور رصدتها “يس عراق” سيارة العروسين والنيران مشتعلة فيها قبل ان تقوم فرق الدفاع المدني بإطفائها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالصور” احتراق سيارة عروسين بحادث سير على جسر حي العامل .. وتضارب الانباء حول مصرعهما) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالصور” احتراق سيارة عروسين بحادث سير على جسر حي العامل .. وتضارب الانباء حول مصرعهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).