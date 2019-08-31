تحالف القوى: ملف وزارة التربية ما زال محط تخبط وخلاف ولا يوجد توافق على اسم محدد

2019/08/31 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف القوى، أن ملف تسمية مرشحة وزارة التربية مازال محط تخبط وخلاف، ولا يوجد توافق لغاية الآن على مرشحة محددة.

وقالت النائبة عن الاتحاد زيتون الدليمي في تصريح، إن الحل الأمثل هو ترك الاختيار لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي باختيار ثلاث مرشحات مهنيات مستقلات من المكون السني، من خلال نافذته الالكترونية، وعرضها على مجلس النواب للتصويت، مشيرة الى ان المنصب مازال موضع تخبط وخلاف بين كتل اتحاد القوى، ولا يوجد توافق لغاية الآن على مرشحة محددة.

يشار الى ان مجلس النواب فشل في تمرير مرشحة وزارة التربية لأربع مرات متتالية، حيث تم ترحيل التصويت على حقيبة التربية الى الفصل التشريعي المقبل.

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