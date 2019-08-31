برشلونة يفرط بفوز ويخرج متعادلا امام اوساسونا

2019/08/31 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرط نادي برشلونة بفوز على مضيفه اوساسونا وخرج متعادلا بهدفين لمثله.تقدم اوساسونا عن طريق روبيرتو توريس في الدقيقة 7 منهيا الشوط الاول بهذه النتيجة .وتعادل برشلونة عن طريق انسوماتي فاني في الدقيقة 51 .وتقدم البرسا في الدقيقة 61 عن طريق ارثر ميلو ثم عاد روبيرتو توريس ليسجل هدف التعادل من ضربة جزاء […]

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