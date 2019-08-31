قرصنة حساب رئيس “تويتر”

2019/08/31 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: أعلنت شركة “تويتر” الأميركية، تعرض الحساب الرسمي والخاص برئيسها، جاك دورسي، على موقع التغريدات الشهير، للقرصنة.وحذرت “تويتر” من أن حساب “دورسي” يرسل حاليا تغريدات عنصرية وبذيئة إلى متابعيه، البالغ عددهم 4.2 مليون متابع.وأرسل “الهاكرز” لحساب جاك دورسي، تغريدات مثل “هتلر بريء”، كما طالب في تغريدة أخرى “رأس الهيكل العظمي ...

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