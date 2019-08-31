أوهام بصرية خادعة ومحيرة للدماغ!

2019/08/31 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: ابتكر مصمم المشاهد البصرية، Lenstore، أمثلة من الأوهام المحيرة للعقل، مع تقديم بعض التفسيرات بشأن سبب خداعها لعيني المشاهد.وتتضمن المجموعة شرحا لـ Ebbinghaus Illusion، الذي يوضح كيف يمكن أن تبدو الأجسام ذات الحجم نفسه، أكبر أو أصغر وفقا لما يحيط بها.ويمكن أن يفسر الوهم البصري هذا، سبب رؤية القمر ...

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